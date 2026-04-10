«Величезний потенціал». Ахметов назвав нинішній Шахтар найкращим за всю історію

Функціонер відзначив перемогу «гірників» над АЗ (3:0)у рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій.

«Хлопці, мені здається, дуже багато працювали, тренерський штаб, вся система футбольного клубу Шахтар робила свою роботу.

Реклама

За моїми відчуттями, сьогодні всі хотіли перемогти і всі хотіли пройти далі, в наступний етап. Так співпало, так співпало, і я якраз став свідком цієї яскравої перемоги".

Ахметов вважає, що у команди великий потенціал.

«Клуб рухається правильним шляхом. Наш шлях завжди яскравий. Це не завжди за великим рахунком трофеї в руках.

Я переконаний у тому, що ми робимо. Я переконаний у нашій команді, у менеджменті клубу, у скаутах, у системі футбольного клубу Шахтар. Я вважаю, що ми йдемо дуже правильним шляхом, і в цього Шахтаря величезний потенціал.

Можливо, навіть це сьогодні і найкращий Шахтар за всю історію, принаймні, мою 30-річну історію", — сказав Ахметов в ефірі MEGOGO.

Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.

Матч-відповідь АЗ і Шахтаря відбудеться через тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, що Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу.