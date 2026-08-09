Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Після матчу Туран похвалив команду та відзначив складні умови гри.

Сьогодні про команду нічого й сказати — хлопці були неймовірними. Це чудовий рівень гри! Спекотна погода, сухе поле. Після поливу газон висихає за п’ять хвилин, м’яч сповільнюється. Попри це команда продемонструвала чудовий баланс в обороні. Хлопці дуже хотіли володіти м’ячем і контролювати гру. Я багато вимагав від гравців, щоб вони показали свій максимум, а для них це непросто, адже ми перебуваємо наприкінці нашого п’ятитижневого підготовчого періоду. Вирішили піти на цей ризик.

Реклама

Непросто здобути перемогу після чотирьох-п'яти годин у автобусі зі Львова та ще понад години дороги сюди. Вітаю і браво!", — сказав Туран.

Турецький фахівець також пояснив ротацію складу

«Ми не можемо ось так відразу випускати тих, хто раніше не грав, у стартовому складі. Саме тому нам потрібна одна команда, одна сім'я. Сьогодні грали Алаа, Траоре, Очеретько, завтра все може бути інакше. Мені потрібні всі мої гравці, і кожен, хто виходить на поле, має викладатися на максимум. Наприклад, минулого тижня Кауан Еліас забив хет-трик, але сьогодні Траоре вийшов у старті. Наступного тижня на його позиції може зіграти Лука або Кауан Еліас.

Нам потрібні 24 футболісти, які перебувають на одному рівні. Саме завдяки цьому ми досягли успіху минулого сезону. Я кажу своїм гравцям: пам’ятайте, як ви перемагали, нам потрібно залишатися сім'єю. Футболісти можуть ставати більш цінними й досягати своїх цілей лише тоді, коли команда досягає своєї мети. Авжеж, індивідуальні виступи важливі, усі це розуміють, кожен хоче грати, але в сучасному футболі, з такими поїздками і графіком, це неможливо. Нам потрібна вся команда як одна сім'я", — додав наставник.

Туран також розповів, що не став вносити серйозних змін у перерві матчу, хоча рахунок був 0:0.

«Ми нічого не змінювали, сказали продовжувати в тому ж дусі. Просто їм потрібно було бути уважнішими до своєї реакції, тому що ми змарнували багато гольових моментів, причому в першому таймі їх було навіть більше. Думаю, у першому таймі ми діяли значно краще. Іноді керувати — це взагалі не втручатися. Гравці знають, як бути командою та перемагати. Іноді на полі вони навіть більше боси, ніж я», — підсумував Туран.

Реклама:

Раніше повідомлялося, що Шахтар несподівано не зміг перемогти новачка Першої ліги Куликів-Білку у товариському матчі.