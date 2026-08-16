Донецький клуб відкрив рахунок уже на 31-й секунді. Після того як захисник харків'ян Євген Павлюк втратив м’яч, гості провели швидку атаку: Невертон увійшов до штрафного майданчика з лівого флангу й потужним ударом з-під захисника переграв Георгія Єрмакова.

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Гол Невертона зрештою виявився переможним. Харків мав кілька хороших нагод відігратися, але забити не зумів. На початку другого тайму арбітр скасував гол у ворота Шахтаря через офсайд.

Українська Прем'єр-ліга, 3-й тур

Харків — Шахтар (Донецьк) — 0:1

Гол: Невертон, 1

Шахтар здобув третю перемогу від початку сезону й посідає друге місце у таблиці, поступаючись лише Карпатах, у яких краща різниця голів. Харків зазнав другої поспіль поразки, у таблиці команда Младена Бартуловича розташовується на дев’ятому місці.

У наступному турі Шахтаря 29 серпня зіграє з Поліссям, а Харків 30 серпня зустрінеться із Зорею.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії.