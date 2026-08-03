Команда Арди Турана з перших хвилин заволоділа ініціативою та більшу частину часу контролювала м’яч. Уже на старті зустрічі Кауан Еліас мав нагоду відкрити рахунок, але не зміг точно пробити після передачі у центр штрафного.

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Шахтар продовжував тиснути на суперника і на 33-й хвилині відкрив рахунок. Педрінью, ймовірно, намагався перекинути воротаря, однак його передача перетворилася на удар — Аліссон скористався моментом і головою з гострого кута відправив м’яч у ворота Яшкова.

Втім, Кудрівка перед перервою змогла відігратися. На 42-й хвилині після подачі Бєляєва та скидки Овусу Артур Думанюк завдав точного удару від стійки та зрівняв рахунок — 1:1.

У другому таймі Шахтар знову взяв гру під свій контроль. На 55-й хвилині Аліссон віддав чудову передачу на Кауана Еліаса, який головою спокійно пробив повз Яшкова та вивів «гірників» уперед.

На 72-й хвилині бразильський форвард оформив дубль. Еліас першим опинився на добиванні у штрафному майданчику та з близької відстані розстріляв ворота Кудрівки.

На 80-й хвилині Шахтар забив ще один гол. Лука Мейреліш, який незадовго до цього вийшов на поле замість Педрінью, відзначився після подачі з кутового та збільшив перевагу «гірників».

Наприкінці зустрічі Кауан Еліас оформив хет-трик. На 90+2-й хвилині форвард отримав передачу, вийшов сам на сам із Яшковим та спокійно переграв воротаря Кудрівки, встановивши остаточний рахунок — 5:1.

УПЛ. 1-й тур

Шахтар — Кудрівка — 5:1

Голи: Аліссон, 33, Кауан Еліас, 55, 72, 90+2, Лука Мейрелліш, 80 — Думанюк, 42.

Зазначимо, що донецький Шахтар виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26.

Раніше повідомлялось, що в номінально домашньому матчі для Буковини, який відбувся у Львові на стадіоні «Україна», чернівецька команда зіграла внічию з черкаським ЛНЗ — 0:0.