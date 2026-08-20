Шахтар підписав контракт із футболістом збірної Бразилії — відома сума викупу

Пресслужба «гірників» повідомила, що 19-річний бразилець приєднався до українського клубу на правах оренди з представника чемпіонату Саудівської Аравії — Аль-Кадісії.

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Угода розрахована до 30 червня 2027 року і передбачає право Шахтаря викупити контракт футболіста.

Раніше повідомлялося, що сума потенційного викупу може становити 18 мільйонів євро.

Карвалью — вихованець Інтернасьйонала. За основну команду клубу він дебютував у червні 2024 року; загалом він провів 30 матчів, забив один гол і віддав три результативні передачі.

Бразилець виступає за Аль-Кадісію з серпня минулого року. У складі команди він провів 12 матчів, забив один м’яч і віддав дві гольові передачі.

З березня 2026 року Карвалью виступає за збірну Бразилії U-20, у складі якої провів три поєдинки.

Раніше повідомлялося, що саудівський клуб оголосив про підписання гравця Шахтаря Артема Бондаренка, але згодом видалив цю новину. Варто зазначити, що головним тренером саудівської команди є Маріно Пушич, який у минулому тренував Шахтар.

Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року. Також він грав на правах оренди за Маріуполь.

У складі «гірників» він чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни й один раз — Суперкубок. Він провів 169 матчів за Шахтар, забив 34 голи та віддав 29 результативних передач.

Також ми писали, що нападник Шахтаря висловився щодо інтересу з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед.