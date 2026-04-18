Шахтар оголосив про трансфер вінгера молодіжної збірної Бразилії — він підписав контракт на три роки

Із гравцем підписано контракт на три роки, повідомляє пресслужба Шахтаря. Бруніньйо офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року.

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Шахтар домовився про перехід вінгера з Атлетіко Паранаенсе, донецький клуб не розкрив суму трансферу.

Бруніньйо — вихованець академії Атлетіко Паранаенсе, за юнацькі та молодіжні команди якого виступав з 2021 року. У січні 2026-го він дебютував за дорослу команду, відтоді провів за неї 16 матчів у всіх турнірах і забив чотири голи.

У березні цього року Бруніньйо дебютував за молодіжну збірну Бразилії (U-20) й у першому ж матчі відзначився двома голами й асистом.

Нагадаємо, напередодні Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій-2025/26, обігравши АЗ Алкмар із рахунком 5:2 за сумою двох матчів.

У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє проти англійського Крістал Пелес. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня у Кракові, матч-відповідь — 7 травня у Лондоні.

Повідомлялося, що тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив майбутній матч із Шахтарем і згадав Динамо, з яким лондонці грали на основному етапі.