Про це у своїх соцмережах повідомив відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу 17-річного бразильського футболіста становитиме 12 млн євро, а остаточно угоду буде укладено пізніше цього тижня.

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Романо зазначив, що донецький клуб має великі плани на літнє трансферне вікно, тому Бруніньйо не стане єдиним підписанням.

Цього сезону Бруніньйо забив чотири голи у 16 матчах за Атлетіку Паранаенсе.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 квітня, Шахтар зіграв у результативні нічию з ЛНЗ — 2:2. А голкіпер «гірників» Дмитро Різник віддав гольову передачу.

У турнірній таблиці чемпіонату України команди ідуть на перших двох місцях і мають однакову кількість очок — 51. Однак у «гірників» є одна гра в запасі. Після протистояння Арда Туран назвав найкращу команду України.

У наступному матчі Шахтар зіграє проти АЗ. Зустріч відбудеться 16 квітня у Нідерландах. Перший поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Турана — 3:0. 20 квітня «гірники» зустрінуться з Поліссям.

Раніше ми писали, що у відомому українському футбольному клубі заявили про критичну фінансову ситуацію.