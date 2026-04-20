У центральному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар переміг Полісся з рахунком 1:0.

У першому таймі на полі було мало моментів, команди не завдали жодного удару в площину воріт. На початку зустрічі арбітр не зарахував гол півзахисника Шахтаря Ізакі Сілви через офсайд.

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Донецька команда відкрила рахунок на 56-й хвилині: захисник Валерій Бондар коліном відправив м’яч у ворота після подачі з кутового.

На 75-й хвилині Лукас Феррейра міг подвоїти перевагу господарів поля після виходу сам на сам, однак голкіпер Євген Волинець врятував Полісся.

Українська Прем'єр-ліга, 24-й тур

Шахтар (Донецьк) — Полісся (Житомир) — 1:0

Гол: Бондар, 56

Шахтар набрав 54 очки і вийшов на перше місце у таблиці УПЛ, випередивши ЛНЗ (51). При цьому у «гірників» ще є матч у запасі. Полісся (46) посідає третю сходинку.

Таблиця УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Нагадаємо, минулого тижня Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій-2025/26, обігравши нідерландський АЗ Алкмар із рахунком 5:2 за сумою двох матчів.

У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє проти англійського Крістал Пелес. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня у Кракові, матч-відповідь — 7 травня у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Буковина достроково вийшла в українську Прем'єр-лігу.