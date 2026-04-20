Шахтар повернув собі лідерство в чемпіонаті України, мінімально обігравши Полісся — відео
Шахтар здобув важку перемогу (Фото: ФК Шахтар)
У центральному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар переміг Полісся з рахунком 1:0.
У першому таймі на полі було мало моментів, команди не завдали жодного удару в площину воріт. На початку зустрічі арбітр не зарахував гол півзахисника Шахтаря Ізакі Сілви через офсайд.
Донецька команда відкрила рахунок на 56-й хвилині: захисник Валерій Бондар коліном відправив м’яч у ворота після подачі з кутового.
На 75-й хвилині Лукас Феррейра міг подвоїти перевагу господарів поля після виходу сам на сам, однак голкіпер Євген Волинець врятував Полісся.
Українська Прем'єр-ліга, 24-й тур
Шахтар (Донецьк) — Полісся (Житомир) — 1:0
Гол: Бондар, 56
Шахтар набрав 54 очки і вийшов на перше місце у таблиці УПЛ, випередивши ЛНЗ (51). При цьому у «гірників» ще є матч у запасі. Полісся (46) посідає третю сходинку.
Нагадаємо, минулого тижня Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій-2025/26, обігравши нідерландський АЗ Алкмар із рахунком 5:2 за сумою двох матчів.
У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє проти англійського Крістал Пелес. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня у Кракові, матч-відповідь — 7 травня у Лондоні.
Раніше повідомлялося, що Буковина достроково вийшла в українську Прем'єр-лігу.