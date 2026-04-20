«Не дасть спокійного життя». Маркевич назвав команду, яка може поборотися за чемпіонство з Шахтарем і ЛНЗ

Авторитетний фахівець вважає, що житомирська команда може поборотися за золоті медалі УПЛ, якщо їм вдасться обіграти «гірників» в очній грі.

«У боротьбі за чемпіонство у Шахтаря більше шансів. Однак ЛНЗ у минулому турі показав, що з «гірниками» можна грати на рівних. Що стосується майбутнього матчу команди Арди Турана проти Полісся, то цей поєдинок, упевнений, буде цікавим. У разі перемоги житомиряни можуть скласти конкуренцію Шахтарю і ЛНЗ у боротьбі за золоті медалі, з огляду на також осічку команди Віталія Пономарьова в поєдинку з Колосом.

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В іграх, що залишилися, підопічні Руслана Ротаня можуть набрати 21 очко. Тому я не виключаю того, що Полісся не дасть спокійного життя «гірникам» і черкащанам. Наш чемпіонат зараз непередбачуваний, тому кінцівка сезону обіцяє бути цікавою", — наводить слова Маркевича Sport.ua.

Поєдинок Шахтаря і Полісся пройде сьогодні, 20 квітня. Початок гри о 18:00 за Києвом.

У турнірній таблиці УПЛ ЛНЗ посідає перше місце, маючи 51 очко за 24 гри. Шахтар іде другим із 51 балом, але зігравши 22 матчі. Полісся у 23 зустрічах набрало 46 очок.

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