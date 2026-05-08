«Шахтар грав проти слабших суперників». Легендарний футболіст оцінив успіх «гірників» у Лізі конференцій

Донецький Шахтар завершив свої виступи у третьому за престижністю єврокубку на стадії півфіналу.

У двоматчевому протистоянні «гірники» поступилися Крістал Пелес з рахунком 2:5, зупинившись за крок до фіналу Ліги конференцій, де англійці зіграють проти Райо Вальєкано.

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У розмові з журналістом NV автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко підбив підсумки єврокубкового сезону донецької команди, заявивши, що не потрібно переоцінювати рівень Ліги конференцій.

Іван Гецко оцінив виступ Шахтаря в ЛК / Фото: ФК Чорноморець

— Як оціните виступ Шахтаря в півфіналі? Які підсумки можна підбити?

Та як не як, якщо чесно, я чекав трохи більшого від Шахтаря.

Надіявся, що Шахтар поміняє свою тактичну схему, що буде зовсім по-іншому, але того не сталося. Все ж таки, на сьогоднішній день Шахтар ще не може грати на такому професійному рівні.

— А взагалі на початку сезону могли уявити, що Шахтар дійде до півфіналу єврокубка?

Чесно, теж були великі сумніви. Було видно, що потрібен час, щоб вибудувати нормальну команду. За пів року щось серйозне зробити практично нереально.

Тому я вважаю, що це дуже велике досягнення для Шахтаря — дійти до такої вершини на сьогоднішній день.

— А можете назвати кілька причин такого успішного виступу Шахтаря в Лізі конференцій?

Ну, я б не став так переоцінювати Лігу конференцій. Друге — команди були слабші. Думаю, що багато хто погодиться, що це були не команди топового рівня.

Тому Шахтар і виглядав на їхньому фоні більш-менш непогано. Така моя точка зору на сьогоднішній день.

— Де ще потрібно додати, щоб уже наступного сезону виглядати впевненіше?

Тут така ситуація, що команда ще до кінця не сформована. Наскільки я чую, є пропозиції по кількох гравцях від інших клубів, тому зараз система в Шахтарі трохи незрозуміла.

Якщо все залишиться так, як є, і ще будуть точкові підсилення, які необхідні Шахтарю, тоді можна буде говорити про інший рівень.

Бо ми бачимо, що якщо в атаці ще більш-менш нормально, то в обороні є дуже багато претензій. Гравці там не найвищого, як то кажуть, ґатунку.

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Тому селекція повинна попрацювати. Як мінімум дві-три позиції Шахтарю потрібно підсилити.

Якщо клуб хоче ставити перед собою серйозніші завдання, не тільки стати чемпіоном України, а й чогось досягати в єврокубках, то, скоріш за все, потрібно буде трохи оновити склад, особливо лінію оборони.

— Шахтар уже майже гарантував собі виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чи загартувала Ліга конференцій команду до майбутньої ЛЧ?

В принципі, рівень був набагато вищий, ніж у чемпіонаті України, тому закалка була однозначно.

І ми розуміємо, що Ліга чемпіонів — це, перш за все, фінансова сторона, набагато вища, ніж у Лізі конференцій.

А ми прекрасно знаємо, що всі футболісти люблять заробляти, особливо легіонери, які приїжджають за кордону за серйозними грошима.

Тому Ліга чемпіонів — це зовсім інший рівень мотивації.

Нагадаємо, що Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

Раніше Арда Туран емоційно відреагував на невихід Шахтаря у фінал Ліги конференцій.