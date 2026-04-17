«Відзначу трьох футболістів». Легенда Шахтаря оцінив вихід команди в півфінал Ліги конференцій

Підопічні Арда Турана в другому матчі з АЗ зіграв унічию (2:2). Перша гра завершилася розгромною перемога Шахтаря — 3:0.

«Шахтар контролював гру. Лише після забитого гола «гірники» хотіли легко дограти цей матч. У АЗ вийшла досить цікава 10-хвилинка, де Шахтар пропустив два голи, але це ніяк не вплинуло на перебіг гри — все закономірно. Шахтар був ближчим до перемоги. Вони мали дуже хороші шанси для більшої кількості голів.

Реклама

У плані настрою, звісно, одразу згадуються слова Арди Турана, який сказав, що ставить максимальні завдання і хоче виграти цей турнір. Ви правильно підкреслили, що футболісти виходять на поле з максимальним настроєм на ці ігри. Я можу сказати, що не тільки бразильці, а весь колектив — вони налаштовані.

Звичайно, є помилки… Можна згадати матч проти Леха (1:2) — там трохи недопрацювали і тренери, і футболісти. Але ми зараз побачили, що команда максимально налаштована. Вони виходять з хорошими емоціями і пристрастю на ці ігри і показують досить якісний футбол.

Ми прекрасно розуміємо, що молоді бразильці приходять у «Шахтар» і хочуть себе продати. Ми розуміємо, що саме в єврокубках пильно стежать за цими футболістами. Вони саме тут створюють собі трамплін, щоб потрапити в топ-ліги Європи".

Вірт відзначив трьох футболістів, які проявили себе в матчі.

«У принципі, Аліссона треба відзначити. Непогано зіграв Єгор Назарина. Треба відзначити заміни „гірників“ — вийшов Лука Мейрелліш і забив. Відзначу саме цих трьох футболістів», — наводить слова Вірта Sport.ua.

Суперником Шахтаря в півфіналі стане англійський Крістал Пелас.

Зазначимо, що суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій.