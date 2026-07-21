Донецький Шахтар зіграв унічию 2:2 з хорватським клубом Славен Белупо під час тренувального збору у Словенії.

На старті зустрічі ігровою перевагою володіли «гірники», однак ближче до перерви активніше виглядали вже футболісти хорватського клубу. Втім, перший тайм пройшов без голів.

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Шахтар відкрив рахунок після перерви — на 56-й хвилині Аліссон красивим ударом у дальній кут вивів українську команду вперед.

Уже за кілька хвилин Марко Петрович зрівняв рахунок, а згодом оформив дубль після ще однієї вдалої атаки.

Наприкінці зустрічі врятувати Шахтар від поразки зміг ексфутболіст київського Динамо Олександр Караваєв, який після розіграшу кутового встановив остаточний рахунок — 2:2.

Для донецького клубу це був другий спаринг на словенському зборі. У першому контрольному матчі Шахтар розгромив хорватський Рудеш із рахунком 5:0. Попереду на команду чекають поєдинки проти хорватської Гориці (23 липня), саудівської Аль-Ули (25 липня) та турецького Бурсаспора (26 червня).

Новий сезон української Прем'єр-ліги чинний чемпіон розпочне 3 серпня матчем проти Кудрівки, а восени стартує в основному етапі Ліги чемпіонів.

Славен Белупо — Шахтар 2:2

Голи: Петрович, 63, 69 — Аліссон, 56, Караваєв, 88

Караваєв став гравцем Шахтаря у червні, перейшовши з київського Динамо.

Згодом футболіст пояснив, чому перейшов з київського клубу у донецький.

Раніше колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський засудив Караваєва за перехід у Шахтар.