«Не міг уявити Шахтар у півфіналі». Худоб’як пояснив причини феєричного виступу «гірників» у Лізі конференцій

У Лізі конференцій «гірники» зупинилися за крок до фіналу, поступившись Крістал Пелес у двоматчевому протистоянні з рахунком 2:5. Худоб’як же на старті розіграшу вважав, що у донеччан є шанси лише на вихід з групи й не міг уявити, що команда дійде настільки далеко.

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У розмові з журналістом NV футболіст назвав причини успішного виступу Шахтаря у турнірі й оцінив отриманий досвід для футболістів.

Ігор Худоб'як висловився про Шахтар / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Можна сказати, що дві поразки в півфіналі — це невдало, звичайно. Але треба дивитися також на рівень суперника.

Не міг уявити Шахтар у півфіналі. Взагалі здавалося, що у «гірників» є лише шанси вийти з групи. Причини успіху, думаю, — це хороший баланс серед гравців. Українці дали трохи досвіду, бразильці дали трохи атаки, десь додавали протягом цього сезону.

І зараз досить непогано по грі виглядали всі футболісти. Також це хороша робота тренерського штабу, ці емоційні, злагоджені рішення і робота Арди Турана.

Основне — це досвід для бразильців, щоб вони повірили в себе, побачили цю Європу, зіграли з такою командою, як Крістал Пелес, який непогано виступає в Прем'єр-лізі. А це дуже сильний чемпіонат.

Зараз вони відчули, що можуть грати проти таких суперників.

Щоб дійсно додати, треба зробити хороші висновки, особливо після цих двох матчів проти Крістал Пелес. Думаю, якщо додати в боротьбі, в силових компонентах, в агресивності, в потужності, то команда ще прогресуватиме.

Виступ у Лізі конференцій 100% загартував команду, 100% допоміг. Видно вже командний прогрес по ходу сезону. Бразильці набралися досвіду, впевненості. Українці показали, що вони на досить хорошому рівні.

Основний урок — не зупинятися і працювати далі. Видно, що в клубу є хороша стратегія і план", — сказав Худоб’як.

Нагадаємо, що Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

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