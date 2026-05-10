Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв чемпіонський титул .

Післяматчеву пресконференцію головного тренера гірників Арди Турана перервали футболісти, які святкували чемпіонство. Вони увірвалися в зал і облили турецького фахівця водою та шампанським, влаштувавши йому «чемпіонський душ».

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Нагадаємо, Туран виграв перший трофей з Шахтарем. Він очолив донецьку команду після завершення минулого сезону.

Після здобуття титулу Туран повідомив, що залишиться у Шахтарі на наступний сезон. Він також подякував Україні.

«Я безмежно вдячний українському народу за те, що вони прийняли мене, були поруч кожен день. Щоразу бачити їхні посмішки, їхні обійми, щирість попри ті обставини, які вони проживають — це тяжко описати словами. Безмежна подяка і низький уклін», — сказав турецький тренер.

Шахтар оформив золоті медалі за три тури до кінця сезону. Перевага підопічних Турана над Поліссям, яке посідає друге місце, складає 11 очок.

Шахтар здобув 16-те чемпіонство України у своїй історії. Більше титулів лише у київського Динамо — 17. Донецька команда стала чемпіоном втретє за останні чотири роки. Минулого сезону УПЛ виграло Динамо.

Напередодні Шахтар завершив виступи на єврокубковій арені. Гірники поступилися англійському Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.