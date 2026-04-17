«Дуже технічна команда». Тренер Крістал Пелес оцінив майбутній матч із Шахтарем і згадав Динамо Київ

17 квітня, 11:20
Олівер Гласнер — тренер Крістал Пелес (Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Олівер Гласнер — тренер Крістал Пелес (Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер висловився про протистояння з донецьким Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій.

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Фахівець відзначив стилістику гри «гірників» і вплив бразильців на команду.

«Чесно кажучи, я ще не вивчав Шахтар детально, але бачив їхній стартовий склад з АЗ. Вони почали матч із шістьма бразильцями і п’ятьма українцями, а в попередній грі було сім бразильців і чотири українці, тому я очікую дуже технічну команду».

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Гласнер згадав протистояння з київським Динамо, яке відбулося на основному етапі Ліги конференцій і завершилося перемогою англійців — 2:0.

«У нас уже є досвід матчів проти українських клубів, тому що ми грали з київським Динамо на етапі ліги. Тепер у нас є два тижні, щоб підготуватися, належним чином їх проаналізувати, і ми будемо готові, коли прийде час», — наводить слова тренера пресслужба УЄФА.

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У чвертьфіналі Шахтар за сумою двох зустрічей пройшов АЗ Алкамар (5:2), а Крістал Пелес виявився сильнішим за Фіорентину (4:2).

Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Зазначимо, що суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Шахтар Ліга конференцій Крістал Пелес

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