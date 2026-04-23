Усе вирішив пенальті. Шахтар у напруженому матчі обіграв Зорю і зміцнив лідерство в УПЛ — відео

23 квітня, 18:17
Шахтар лідирує з шестиочковим відривом (Фото: ФК Шахтар)

Шахтар лідирує з шестиочковим відривом (Фото: ФК Шахтар)

Донецький Шахтар у перенесеному матчі 21‑го туру чемпіонату України переміг Зорю з рахунком 2:1.

https://www.youtube.com/watch?v=y0QrbzZzoY0

«Гірники» відкрили рахунок уже на 2-ій хвилині — Проспер Обах скористався відскоком і пробив точно у ворота. Артем Бондаренко міг подвоїти перевагу, але його удар прийняла на себе стійка.

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У другому таймі луганці активізувалися й зрівняли рахунок завдяки голу Навіна Малиша. Однак вирішальним моментом став пенальті на 82‑й хвилині - Бондаренко реалізував удар з позначки, принісши Шахтарю перемогу.

Команда Арди Турана набрала 57 очок та закріпилася на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Зоря — Шахтар 1:2
Голи: Малиш, 51 — Обах, 2, Бондаренко, 82 (пен)

Раніше Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Крістал Пелес.

Поєдинки між Шахтарем та Крістал Пелес у Лізі конференцій відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Даріо Срна нещодавно назвав найнебезпечніших гравців англійського клубу.

Раніше колишній форвард Динамо Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес в Лізі конференцій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Зоря ФК Шахтар Прем'єр-ліга Україна Футбол

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