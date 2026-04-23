Донецький Шахтар у перенесеному матчі 21‑го туру чемпіонату України переміг Зорю з рахунком 2:1.

«Гірники» відкрили рахунок уже на 2-ій хвилині — Проспер Обах скористався відскоком і пробив точно у ворота. Артем Бондаренко міг подвоїти перевагу, але його удар прийняла на себе стійка.

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У другому таймі луганці активізувалися й зрівняли рахунок завдяки голу Навіна Малиша. Однак вирішальним моментом став пенальті на 82‑й хвилині - Бондаренко реалізував удар з позначки, принісши Шахтарю перемогу.

Команда Арди Турана набрала 57 очок та закріпилася на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Зоря — Шахтар 1:2

Голи: Малиш, 51 — Обах, 2, Бондаренко, 82 (пен)

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