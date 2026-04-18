«Зосереджений виключно на собі». Шовковський відверто розповів, що думає про Ярмоленка

Колишній воротар і тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про півзахисника киян Андрія Ярмоленка.

Відповідаючи на запитання підписника в Instagram, Шовковський відзначив ігрові якості Ярмоленка, але вказав і на його недолік.

«Він видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі і не сприймає інформацію від тренерського штабу», — заявив Шовковський.

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Фото: Олександр Шовковський/Instagram

Динамо звільнило Шовковського в листопаді 2025 року. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев’яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій. Шовковського, який виграв із киянами чемпіонат України минулого сезону, замінив Ігор Костюк.

Динамо під керівництвом Костюка в підсумку вилетіло з Ліги конференцій на основному етапі, а в чемпіонаті України йде четвертим після 24 зіграних матчів.

Біло-сині ще претендують на перемогу в Кубку України, де в півфіналі зіграють проти Буковини.

Перед цим Шовковський назвав момент, який «зламав» сезон Динамо.

Раніше Шовковський вперше заговорив про конфлікт з Ярмоленком.

Напередодні Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею (3:1) в чемпіонаті України.