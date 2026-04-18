«Були дзвінки та обговорення». Шовковський не виключив, що замінить Реброва у збірній України

Шовковський опублікував пост в Instagram, у якому заявив, що він мав розмови на цю тему, але на цю мить офіційної пропозиції не отримував.

«Це питання, яке ви ставили дуже часто. Це рівень максимальної відповідальності, і рішення щодо призначення ухвалюється конкретними людьми, які несуть за це повну відповідальність.

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На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення — інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення", — написав Шовковський.

Динамо звільнило Шовковського в листопаді 2025 року. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев’яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій. Шовковського, який виграв із киянами чемпіонат України минулого сезону, замінив Ігор Костюк.

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Ребров очолив збірну у 2023 році, його контракт закінчується влітку цього року. За 34 матчі під його орудою Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Нещодавно президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що майбутнє Реброва у збірній України буде ухвалено після детального аналізу виступів національної команди.