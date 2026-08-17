Захисник Лівого берега Сідней Сілва Сантос розповів про своє ставлення до України після матчу третього туру УПЛ проти Кривбаса (1:1).

Про це повідомляє офіційний сайт Лівого берега

Бразильський футболіст допоміг своїй команді уникнути поразки, відзначившись голом у другому таймі.

«Щасливий, що своїм голом допоміг команді зрівняти рахунок. Прикро, що не змогли дотиснути суперника, але працюємо далі. Міг забивати вдруге, але у тому епізоді дуже добре зіграв голкіпер Кривбаса», — поділився враженнями бразилець.

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Сідней наголосив, що Україна стала для нього другим домом

«Україна для мене — це мій другий дім. Ідентифікую себе з Україною і вирішив набити татуювання українською мовою „Надія“. У цій країні відчуваю себе щасливим», — додав футболіст

Він також відзначив різницю між Першою лігою та УПЛ.

«Різниця між Першою лігою та УПЛ суттєва, але ми до цього готові», — сказав Сідней.

Після трьох стартових турів української Прем'єр-ліги Лівий берег має два очки. При цьому, команда має тільки два зіграні матчі, оскільки гру першого туру проти Динамо було перенесено.

Наступний матч Лівий берег зіграє 22 серпня проти Дністра із Заліщиків в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

У чемпіонаті Лівий берег наступний матч зіграє 29 серпня проти Карпат.

Раніше повідомлялося, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний зробив нове масштабне татуювання.