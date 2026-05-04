«Я не граю заради рекордів». Перша ракетка світу назвав головну мотивацію в тенісі

Сіннер зізнався, що його головна мотивація в тенісі не пов’язана з рекордами, повідомляє The Tennis Letter.

«Я не можу порівнювати себе з Рафою, Роджером, Новаком. Те, що вони зробили… це щось неймовірне. Я не граю заради цих рекордів. Я не граю заради рекордів загалом. Я граю для себе, для сім'ї. Я граю для своєї команди, тому що вони знають, що стоїть за цим. Також для своєї родини, тому що моя родина, попри той успіх, який я маю… вони також ніколи не змінювали свого ставлення до мене. Вони прості батьки, і я почуваюся дуже безпечно, коли я поруч із ними», — сказав італієць.

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За словами Сіннера, вдома теніс практично не обговорюється.

«Ми ніколи не говоримо про теніс, коли я вдома. Тож це чудові стосунки. Просто батьки та я. Це багато значить. Чудові цифри, але за цим стоїть багато дисципліни, багато жертв. Є також щоденна рутина, яку я виконую. Я перша людина, якій потрібно бути готовою вранці прокинутися. Мені подобається цей шлях. Мені подобається ставити себе в найкраще можливе становище, щоб бути найкращою версією себе. Я не граю заради інших рекордів. Як я вже казав, те, що інші гравці робили в минулому… і Новак досі робить — це щось неймовірне. Я не можу порівнювати себе з ними», — сказав Сіннер.

Після перемоги в Мадриді Сіннер став першим тенісистом, який виграв п’ять турнірів серії ATP 1000 поспіль.

Раніше повідомлялося, що українка Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі росіянку мірру Андрєєву.