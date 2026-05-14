«10 осіб, на жаль». Футболісти та працівники клубу УПЛ отруїлися перед матчем чемпіонату

Полтава зіткнулася з серйозною проблемою перед поєдинком 28-го туру УПЛ проти ЛНЗ (0:2) .

Головний тренер команди Павло Матвійченко в ефірі УПЛ ТБ заявив, що одразу кілька футболістів не змогли вийти на поле через отруєння.

«Не хотів про це говорити, але ж у нас семеро… Було отруєння. Сьогодні вийшли хлопці, які більш-менш могли грати. Але ще лікар, адміністратор та масажист у нас захворіли. 10 осіб, на жаль. Отруєння було.

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Я не хочу виправдовуватися, бо в нас є гравці, і ми розуміли, що вони вийдуть і будуть виконувати те, що ми хочемо, але, на жаль, швидкий гол ЛНЗ не допоміг нам", — розповів Матвійченко.

Полтава з 12 очками посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ та втратила шанси на збереження місця в елітному дивізіоні. Таким чином полтавський клуб провів лише один сезон в українській Прем'єр-лізі.

Також у Першу лігу вилетіла Олександрія, яка минулого сезону завоювала срібні медалі.

Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв золоті медалі. Це 16-й чемпіонський титул в історії гірників.

Футболісти Шахтаря влаштували Турану «чемпіонський душ» на пресконференції після виграшу титулу.