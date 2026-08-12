В автобусі бразильського клубу знайшли понад 85 кг марихуани перед міжнародним матчем

Бразильський Сан-Паулу потрапив у незвичайну ситуацію під час перебування в Болівії, де команда мала зіграти матч 1/8 фіналу Кубка Південної Америки проти Болівара.

Болівійська поліція виявила в автобусі, який перевозив делегацію клубу, 86,5 кілограма марихуани. Про це повідомляє видання Marca.

Транспортний засіб, на якому були зображені герб та кольори Сан-Паулу, зупинили на поліцейському контрольно-пропускному пункті в регіоні Кочабамба.

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Операцію провів Мобільний поліцейський підрозділ у сільській місцевості (UMOPAR). Правоохоронці виявили наркотики, розподілені у чотирьох пакетах, всередині яких було близько 65 прямокутних упаковок із зеленуватою речовиною. Після відповідних хімічних тестів було встановлено, що це марихуана.

У результаті троє осіб, пов’язаних із перевезенням автобуса, були заарештовані болівійською владою для подальшого розслідування.

При цьому інцидент безпосередньо не вплинув на бразильську команду. Гравці Сан-Паулу не сідали в цей автобус і не контактували з особами, причетними до операції.

Транспортний засіб належав компанії Buses Cosmos, яку клуб залучив для логістичного забезпечення під час перебування в Болівії. Компанія оперативно надала інший автобус для перевезень.

Пізніше Buses Cosmos поклала відповідальність на водіїв транспортного засобу, зазначивши, що справу вже розслідує поліція, а причетних осіб затримали.

Раніше повідомлялось, що колишнього футболіста донецького Шахтаря та збірної Бразилії Жадсона затримали за підозрою в домашньому насильстві.