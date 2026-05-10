Божевілля в Чехії. Фанати Славії позбавили свій клуб чемпіонства, вибігши на поле під час матчу — відео

10 травня, 21:49
Уболівальники зірвали празьке дербі (Фото: x.com/slaviaofficia)

Уболівальники зірвали празьке дербі (Фото: x.com/slaviaofficia)

У празькому дербі між Славією і Спартою в рамках чемпіонату Чехії стався великий скандал.

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Славія вигравала з рахунком 3:2, цей результат гарантував клубу чемпіонський титул. Утім, у компенсований до другого тайму час поєдинок було перервано: сотні фанатів Славії вибігли на поле домашнього стадіону і почали святкувати ще до фінального свистка, повідомляє The Athletic.

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Частина уболівальників вибігла з палаючими фаєрами та попрямувала у бік сектору фанатів Спарти. У цей момент футболісти обох команд залишили поле, а матч так і не дограли.

Голова правління Славії Ярослав Тврдік назвав події «ганьбою» та пообіцяв довічно відсторонити всіх уболівальників, які вибігли на поле. Також клуб закриє фанатську трибуну North Stand на невизначений термін — можливо, навіть на увесь наступний сезон.

Славія повідомила, що ідентифікувала одного з власних фанатів, який напав на воротаря Спарти Якуба Суровчика. Йому довічно заборонили відвідувати матчі команди.

У Славії припускають, що команді можуть зарахувати технічну поразку через дії фанатів. У такому разі відрив від Спарти у турнірній таблиці скоротиться з восьми до п’яти очок за три тури до завершення сезону.

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У Спарті ж заявили, що інцидент не є випадковістю, а став наслідком «атмосфери ненависті», яка тривалий час формувалася навколо клубу. Тепер справу розглядатиме дисциплінарний комітет чеського чемпіонату.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Чехія Спарта ФК Славія Прага Футбол Фанати

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