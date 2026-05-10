У празькому дербі між Славією і Спартою в рамках чемпіонату Чехії стався великий скандал.

Славія вигравала з рахунком 3:2, цей результат гарантував клубу чемпіонський титул. Утім, у компенсований до другого тайму час поєдинок було перервано: сотні фанатів Славії вибігли на поле домашнього стадіону і почали святкувати ще до фінального свистка, повідомляє The Athletic.

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Частина уболівальників вибігла з палаючими фаєрами та попрямувала у бік сектору фанатів Спарти. У цей момент футболісти обох команд залишили поле, а матч так і не дограли.

Chaos in Prague as a premature pitch invasion leads to the derby between Slavia and Sparta being abandoned 😳



The home side, Slavia, had been 3-2 up in stoppage time and were seconds away from clinching the Czech title 🇨🇿pic.twitter.com/mJ3m7JA9bi — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2026

Голова правління Славії Ярослав Тврдік назвав події «ганьбою» та пообіцяв довічно відсторонити всіх уболівальників, які вибігли на поле. Також клуб закриє фанатську трибуну North Stand на невизначений термін — можливо, навіть на увесь наступний сезон.

Славія повідомила, що ідентифікувала одного з власних фанатів, який напав на воротаря Спарти Якуба Суровчика. Йому довічно заборонили відвідувати матчі команди.

У Славії припускають, що команді можуть зарахувати технічну поразку через дії фанатів. У такому разі відрив від Спарти у турнірній таблиці скоротиться з восьми до п’яти очок за три тури до завершення сезону.

У Спарті ж заявили, що інцидент не є випадковістю, а став наслідком «атмосфери ненависті», яка тривалий час формувалася навколо клубу. Тепер справу розглядатиме дисциплінарний комітет чеського чемпіонату.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.