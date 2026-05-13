Ховався у кущах і знімав суперника: в англійському Чемпіоншипі розгорівся скандал

У Саутгемптона можуть забрати фінал плей-оф у Чемпіоншипі через підозру в шпигунстві за Мідлсбро.

Протягом 8−12 травня в англійському Чемпіоншипі відбулися півфінали плей-оф. Обидві перші зустрічі завершилися нульовими нічиїми, тож доля путівок на Вемблі вирішувалася у матчах-відповідях. За їхніми підсумками до фіналу, який заплановано на суботу, 23 травня, вийшов Галл Сіті та Саутгемптон.

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Водночас, як повідомляє Sky Sports, навколо другого півфіналу розгорівся скандал: Саутгемптон можуть виключити з плей-оф Чемпіоншипу та позбавити шансу на підвищення у класі, якщо незалежна комісія визнає клуб винним у ймовірному шпигунстві за тренуванням Мідлсбра напередодні матчу.

У четвер 7 травня, за 48 годин до першої гри між Мідлсбро і Саутгемптоном, на тренувальній базі йоркширського клубу помітили чоловіка, який ховався у кущах неподалік майданчика господарів.

Місце, де в Мідлсбро помітили шпигуна з Саутгемптона / Фото: Skysports

Його ідентифікували як тренера-аналітика Саутгемптона, який мав при собі професійне обладнання для спостереження, зокрема мікрофон та пристрої для трансляції тренування своїм колегам на півдні Англії.

Представник медіакоманди Мідлсбро випадково помітив чоловіка у кущах. Після короткої сутички той видалив записи зі свого телефону, відмовився назвати ім'я та спробував утекти.

Далі, за повідомленнями, він сховався в туалеті, щоб змінити зовнішність, після чого втік до сусіднього селища Гурворт.

Як повідомляє Sky News, справу розглядає незалежна комісія English Football League, яка враховує необхідність швидкого рішення через наближення фіналу плей-оф. Також розглядається варіант зняття звинувачень, якщо не буде достатніх доказів.

У разі доведення порушення комісія може застосувати різні санкції - від штрафу або зняття очок до технічної поразки чи навіть виключення з плей-оф.

Згідно з правилами EFL, зокрема правилом 127, клубам заборонено спостерігати або намагатися спостерігати за тренуваннями суперника протягом 72 годин до матчу. Також діє вимога чесної гри (правило 3.4).

Серед найрадикальніших варіантів розглядається позбавлення Саутгемптона місця у фіналі та передача його Мідлсбро. Водночас можливе й відкладення санкцій до наступного сезону.

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У 2019 році подібний скандал уже ставався з Лідсом Марсело Б'єлси (тоді постраждав Дербі Каунті). Клуб оштрафували на 200 тисяч франків, оскільки чіткого правила не існувало.

Після того випадку Футбольна ліга (EFL) запровадила жорсткіші норми: клубам категорично заборонено спостерігати за тренуваннями суперників менш ніж за 72 години до матчу. Саутгемптон став першим клубом, якого підозрюють у порушенні саме цього пункту регламенту.

Остаточний вердикт може суттєво вплинути на склад фіналу плей-оф Чемпіоншипу та подальшу долю Саутгемптона.

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