Ховався у кущах і знімав суперника: в англійському Чемпіоншипі розгорівся скандал

13 травня, 17:28
Вболівальники кепкують зі шпигунського скандалу (Фото: talksport)

Вболівальники кепкують зі шпигунського скандалу (Фото: talksport)

У Саутгемптона можуть забрати фінал плей-оф у Чемпіоншипі через підозру в шпигунстві за Мідлсбро.

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Протягом 8−12 травня в англійському Чемпіоншипі відбулися півфінали плей-оф. Обидві перші зустрічі завершилися нульовими нічиїми, тож доля путівок на Вемблі вирішувалася у матчах-відповідях. За їхніми підсумками до фіналу, який заплановано на суботу, 23 травня, вийшов Галл Сіті та Саутгемптон.

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Водночас, як повідомляє Sky Sports, навколо другого півфіналу розгорівся скандал: Саутгемптон можуть виключити з плей-оф Чемпіоншипу та позбавити шансу на підвищення у класі, якщо незалежна комісія визнає клуб винним у ймовірному шпигунстві за тренуванням Мідлсбра напередодні матчу.

У четвер 7 травня, за 48 годин до першої гри між Мідлсбро і Саутгемптоном, на тренувальній базі йоркширського клубу помітили чоловіка, який ховався у кущах неподалік майданчика господарів.

Місце, де в Мідлсбро помітили шпигуна з Саутгемптона (Фото: Skysports)
Місце, де в Мідлсбро помітили шпигуна з Саутгемптона / Фото: Skysports

Його ідентифікували як тренера-аналітика Саутгемптона, який мав при собі професійне обладнання для спостереження, зокрема мікрофон та пристрої для трансляції тренування своїм колегам на півдні Англії.

Представник медіакоманди Мідлсбро випадково помітив чоловіка у кущах. Після короткої сутички той видалив записи зі свого телефону, відмовився назвати ім'я та спробував утекти.

Далі, за повідомленнями, він сховався в туалеті, щоб змінити зовнішність, після чого втік до сусіднього селища Гурворт.

Як повідомляє Sky News, справу розглядає незалежна комісія English Football League, яка враховує необхідність швидкого рішення через наближення фіналу плей-оф. Також розглядається варіант зняття звинувачень, якщо не буде достатніх доказів.

У разі доведення порушення комісія може застосувати різні санкції - від штрафу або зняття очок до технічної поразки чи навіть виключення з плей-оф.

Згідно з правилами EFL, зокрема правилом 127, клубам заборонено спостерігати або намагатися спостерігати за тренуваннями суперника протягом 72 годин до матчу. Також діє вимога чесної гри (правило 3.4).

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Серед найрадикальніших варіантів розглядається позбавлення Саутгемптона місця у фіналі та передача його Мідлсбро. Водночас можливе й відкладення санкцій до наступного сезону.

У 2019 році подібний скандал уже ставався з Лідсом Марсело Б'єлси (тоді постраждав Дербі Каунті). Клуб оштрафували на 200 тисяч франків, оскільки чіткого правила не існувало.

Після того випадку Футбольна ліга (EFL) запровадила жорсткіші норми: клубам категорично заборонено спостерігати за тренуваннями суперників менш ніж за 72 години до матчу. Саутгемптон став першим клубом, якого підозрюють у порушенні саме цього пункту регламенту.

Остаточний вердикт може суттєво вплинути на склад фіналу плей-оф Чемпіоншипу та подальшу долю Саутгемптона.

Раніше ми повідомляли, що керівництво лондонського Челсі продовжує пошуки нового головного тренера на наступний сезон.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Англійська Прем'єр-ліга Шпигунство

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