«Затиснути яйця у двері й допитувати?». Президент клубу УПЛ допустив здачу матчу з Поліссям

На гру проти Полісся поставили 850 тисяч доларів одним ординаром на тотал більше ніж 2,5 — тобто на те, що в грі буде більше двох голів. Про це повідомляв Telegram-канал Inside UPL.

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Зазначимо, що на 33-й хвилині гравець Полтави отримав вилучення за фол, а вже за хвилину Полісся забило третій м’яч. У підсумку ставка зіграла.

Подібна ситуація вже виникала в матчі Полтава — Кудрівка, коли було зафіксовано ставку в розмірі 450 тисяч доларів на перемогу Кудрівки з коефіцієнтом 1,85.

«Не знаю навіть, як реагувати на цю інформацію… От просто не знаю, чесно. Потрібно переглянути матч із Поліссям, проаналізувати, зараз щось предметно говорити не можу. Та й якось не хочеться нічого говорити… Припускаю, що деякі гравці Полтави могли домовитися і здати гру? Припускаю.

Чи не варто провести внутрішнє розслідування? Ну, ось як ви це собі уявляєте? У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. А мені що робити? Припустимо, викличу я гравця до себе і запитаю: «Здавав гру, ставив ставки?» Він скаже — «Ні!» І що далі? Затиснути яйця у двері й допитувати? Ось їду, читаю всі ці новини… Якесь суцільне розчарування в усьому…", — сказав Іващенко в коментарі Українському футболу.

Наразі Полтава має серію з дев’яти матчів без перемог у чемпіонаті України: в активі команди вісім поразок і одна нічия.

У турнірній таблиці полтавська команда посідає останнє місце, маючи десять очок за 23 матчі.

Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря Арда Туран назвав українського гравця з великим майбутнім.