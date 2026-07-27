Славко Винчич завершив суддівську кар'єру після фіналу чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини (1:0).

Про це повідомляє Футбольний союз Словенії.

Фінал став останнім матчем у кар'єрі 46-річного рефері, який із 2010 року входив до списку міжнародних арбітрів. Винчич став першим словенським головним арбітром, призначеним на вирішальний матч чемпіонату світу.

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За підсумками турніру Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала Винчича найкращим арбітром ЧС-2026.

Словенець також здобув визнання на міжнародному рівні. У 2024 році він посів друге місце в рейтингу найкращих арбітрів світу за версією IFFHS.

У кар'єрі арбітра були фінал Ліги Європи 2022 року між Айнтрахтом і Рейнджерс та фінал Ліги чемпіонів 2024 року між дортмундською Боруссією і Реалом.

Словенець також працював на чотирьох чемпіонатах Європи.

Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі. Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 . Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Інфантіно надіслав листа Аргентині після скандалу у фіналі ЧС-2026, який розслідує ФІФА.