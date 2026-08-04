«Помер на самоті»: легенда Реала емоційно розповів про останні роки життя Марадони

На думку Вальдано, останній етап життя Марадони, який помер у 2020 році, був справді трагічним.

«У нього була схильність до залежностей, і саме це збило його з правильного шляху. Із п’ятнадцяти років до нього ставилися так, ніби він був Богом, а витримати таке надзвичайно складно. Скажімо так, закінчити, як Марадона, значно легше, ніж як Мессі. Лео набагато спокійніший за характером і знаходить опору у своїй родині.

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Дієго через свою залежність — про яку він і сам відкрито говорив — зрештою перетворив власне життя на справжній хаос. Він не заслужив такого кінця й помер надто молодим — у 60 років. Найболючіший парадокс полягає в тому, що людина, за якою сумувала ціла країна, померла на самоті", — цитує Вальдано A Bola.

Вальдано та Марадона разом виступали за збірну Аргентини й виграли чемпіонат світу 1986 року.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років у своєму будинку в передмісті Буенос-Айреса. Після розслідування смерті футболіста сімох медиків офіційно звинуватили у вбивстві з непрямим умислом — тобто вони, за версією слідства, усвідомлювали ризик для життя, але не забезпечили належної допомоги. Слідство вважає, що Марадона після операції перебував удома без достатнього медичного нагляду, а допомога була «неадекватною, недостатньою та безвідповідальною».

У квітні цього року повідомлялося, що розпочався новий суд над лікарями, яких звинувачують у «тихому вбивстві» Марадони.