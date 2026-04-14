Смерть у театрі жаху. Розпочався новий суд над лікарями, яких звинувачують у «тихому вбивстві» Марадони

14 квітня, 13:20
Дієго Марадона (Фото: REUTERS/Santiago Pandolfi)

Дієго Марадона (Фото: REUTERS/Santiago Pandolfi)

Легендарний футболіст помер у 60 років восени 2020 року. Слідство підозрює лікарів у недбалості.

В Аргентині розпочався новий судовий процес у справі про смерть Дієго Марадони, повідомляє Reuters. Серед підозрюваних нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, лікарі Педро Ді Спанья, Ненсі Форліні, а також співробітники медичної служби, які доглядали за футболістом.

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Перший суд розпочався рік тому, проте був перерваний через те, що суддя Джульєта Макінтач дозволила в залі засідань встановити відеокамеру. Запис із неї вела якась продакшен-компанія, яка збирала матеріал для документального фільму.

На першому процесі були представлені різні докази, включно з фотографіями та відеозаписами. Свідоцтва давали діти Марадони і його колишня дружина Клаудія Вільяфане. А адвокат сім'ї назвав дії лікарів «тихим, але жорстоким убивством».

Прокурори стверджували, що медичні працівники порушили протоколи лікування, а будинок, де проходила реабілітація Марадони, був «театром жаху» без необхідного догляду. Захист наполягав на тому, що смерть була неминучою через давні проблеми зі здоров’ям Марадони.

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Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через раптову зупинку серця. Офіційна причина — гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Звинувачення в недбалості виникли 2021 року після призначення комісії для розслідування смерті Марадони. Комісія дійшла висновку, що медична команда діяла «неналежним, некомпетентним і нерозважливим чином». У разі визнання винними підсудним загрожує тюремне ув’язнення строком від 8 до 25 років.

Раніше ми писали, що в рідному будинку Марадони відкрили їдальню для бідних.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Дієго Марадона

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