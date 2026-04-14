Смерть у театрі жаху. Розпочався новий суд над лікарями, яких звинувачують у «тихому вбивстві» Марадони

Легендарний футболіст помер у 60 років восени 2020 року . Слідство підозрює лікарів у недбалості.

В Аргентині розпочався новий судовий процес у справі про смерть Дієго Марадони, повідомляє Reuters. Серед підозрюваних нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, лікарі Педро Ді Спанья, Ненсі Форліні, а також співробітники медичної служби, які доглядали за футболістом.

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Перший суд розпочався рік тому, проте був перерваний через те, що суддя Джульєта Макінтач дозволила в залі засідань встановити відеокамеру. Запис із неї вела якась продакшен-компанія, яка збирала матеріал для документального фільму.

На першому процесі були представлені різні докази, включно з фотографіями та відеозаписами. Свідоцтва давали діти Марадони і його колишня дружина Клаудія Вільяфане. А адвокат сім'ї назвав дії лікарів «тихим, але жорстоким убивством».

Прокурори стверджували, що медичні працівники порушили протоколи лікування, а будинок, де проходила реабілітація Марадони, був «театром жаху» без необхідного догляду. Захист наполягав на тому, що смерть була неминучою через давні проблеми зі здоров’ям Марадони.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через раптову зупинку серця. Офіційна причина — гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Звинувачення в недбалості виникли 2021 року після призначення комісії для розслідування смерті Марадони. Комісія дійшла висновку, що медична команда діяла «неналежним, некомпетентним і нерозважливим чином». У разі визнання винними підсудним загрожує тюремне ув’язнення строком від 8 до 25 років.

Раніше ми писали, що в рідному будинку Марадони відкрили їдальню для бідних.