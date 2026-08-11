«Вранці зупинилося серце». Раптово помер 17-річний вихованець Полісся

У вівторок, 11 серпня, помер 17-річний футболіст Максима Баранівського, який був вихованцем академії житомирського Полісся.

Про трагедію повідомила пресслужба академії. Причини та обставини смерті юного футболіста наразі не розголошуються.

«Сьогодні вранці зупинилося серце нашого вихованця — Максима Баранівського.

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Для нашої родини Полісся це невимовно тяжка та болюча втрата. Важко знайти слова, щоб прийняти й усвідомити, що Максима більше немає поруч.

Щиро співчуваємо батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Максима. Сил вам пережити цю страшну втрату.

Легких хмаринок тобі, Максиме. Назавжди в наших серцях", — йдеться у заяві клубу.

Прощання з Максимом Баранівським відбудеться у середу, 12 серпня, о 10:00 у Коростені.

Раніше повідомлялося, що в Уганді побили до смерті 27-річного футболіста збірної.

Також у бразильському місті Масейо під час товариського матчу загинув 15-річний Мікаель Леандро — колишній гравець юнацької команди Сан-Паулу.

Крім цього, була інформація, що 20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися Сеути.

Перед цим 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026.