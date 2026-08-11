«Вранці зупинилося серце». Раптово помер 17-річний вихованець Полісся
Максим Баранівський (Фото: Академія Полісся/Instagram)
У вівторок, 11 серпня, помер 17-річний футболіст Максима Баранівського, який був вихованцем академії житомирського Полісся.
Про трагедію повідомила пресслужба академії. Причини та обставини смерті юного футболіста наразі не розголошуються.
«Сьогодні вранці зупинилося серце нашого вихованця — Максима Баранівського.
Для нашої родини Полісся це невимовно тяжка та болюча втрата. Важко знайти слова, щоб прийняти й усвідомити, що Максима більше немає поруч.
Щиро співчуваємо батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Максима. Сил вам пережити цю страшну втрату.
Легких хмаринок тобі, Максиме. Назавжди в наших серцях", — йдеться у заяві клубу.
Прощання з Максимом Баранівським відбудеться у середу, 12 серпня, о 10:00 у Коростені.
Раніше повідомлялося, що в Уганді побили до смерті 27-річного футболіста збірної.
Також у бразильському місті Масейо під час товариського матчу загинув 15-річний Мікаель Леандро — колишній гравець юнацької команди Сан-Паулу.
Крім цього, була інформація, що 20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись дістатися Сеути.
Перед цим 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026.