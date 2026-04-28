«Навіть Гвардіола не впорався б». Срна розповів про головну проблему Шахтаря у єврокубках

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна перед матчем з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій розповів про складні умови команди через далекі переїзди.

За словами Даріо, навіть тренери топ-рівня могли б мати труднощі в таких реаліях, повідомляє The Standard.

«Якщо ви зараз запросите в Шахтар навіть Гвардіолу, або Моурінью, чи Юргена Клоппа, я не знаю, як він впорається з цією ситуацією.

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Повірте мені, це питання менталітету. Наприклад, після гри [проти Крістал Пелес у четвер ввечері] ми їхатимемо автобусом близько чотирьох годин до міста в Польщі. А після цього у нас поїзд, і о 4-й ранку ми вирушимо прямо до Києва.

Ми прибудемо [у п’ятницю], гадаю, о 16:00 до Києва. У суботу в нас тренування. У неділю — дербі проти Динамо Київ, і одразу після гри ми вирушаємо таким самим шляхом назад до Лондона.

Це лише один випадок, і повірте мені, так триває вже чотири роки", — сказав Срна.

Перший півфінал Ліги конференцій Шахтар — Крістал Пелес відбудеться 30 квітня о 22:00. Матч-відповідь відбудеться 7 травня.

Нещодавно Срна зробив відверту заяву про наслідки війни для Шахтаря.

Раніше Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес перед півфіналом з Шахтарем у Лізі конференцій.