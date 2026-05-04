Півзахисник Колоса Тарас Степаненко може стати частиною нового тренерського штабу національної збірної України під керівництвом Андреа Мальдери , повідомляє журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке .

За інформацією джерела, Мальдера, якого називають головним претендентом на посаду наставника національної команди, зацікавлений у залученні до свого штабу українських фахівців і Степаненко ідеально підходить на цю роль.

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«В усіх можливих конструкціях нового тренерського штабу мені доводилося чути прізвище Тараса Степаненка, бо по факту Мальдері гостро потрібні українці і не тільки якийсь методист, а мотиватор, людина, яка в роздягальні може показати на вивіску Believe і змусити людей в щось вірити.

Степаненко є не просто лідером, здатним виявляти ці якості. З того, що мені розповідають про сьогоднішнього Степаненка — це людина, яка накопичила дуже серйозний багаж знань, яка мислить набагато ширше, ніж просто побудова гри, тактика, тренувальний процес.

Він глибоко занурюється в фізіологію, психологію, питання фізичних навантажень. Окрім цього, він на ти з планшетом та володіє англійською мовою, що теж може буде важливо", — сказав Співаковський.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Згодом коментатор Віктор Вацко заявив, що головним тренером збірної України стане Мальдера.

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Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.