«Мислить набагато ширше». Степаненка планують взяти до штабу Мальдери у збірній України — журналіст
Тарас Степаненко виступає за Колос (Фото: ФК Колос)
Півзахисник Колоса Тарас Степаненко може стати частиною нового тренерського штабу національної збірної України під керівництвом Андреа Мальдери, повідомляє журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.
За інформацією джерела, Мальдера, якого називають головним претендентом на посаду наставника національної команди, зацікавлений у залученні до свого штабу українських фахівців і Степаненко ідеально підходить на цю роль.
«В усіх можливих конструкціях нового тренерського штабу мені доводилося чути прізвище Тараса Степаненка, бо по факту Мальдері гостро потрібні українці і не тільки якийсь методист, а мотиватор, людина, яка в роздягальні може показати на вивіску Believe і змусити людей в щось вірити.
Степаненко є не просто лідером, здатним виявляти ці якості. З того, що мені розповідають про сьогоднішнього Степаненка — це людина, яка накопичила дуже серйозний багаж знань, яка мислить набагато ширше, ніж просто побудова гри, тактика, тренувальний процес.
Він глибоко занурюється в фізіологію, психологію, питання фізичних навантажень. Окрім цього, він на ти з планшетом та володіє англійською мовою, що теж може буде важливо", — сказав Співаковський.
22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.
Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.
У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).
На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.
Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.
Згодом коментатор Віктор Вацко заявив, що головним тренером збірної України стане Мальдера.
Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.