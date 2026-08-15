Утрехт на своєму полі розгромно програв АЗ Алкмаар з рахунком 1:4 у матчі 2-го туру чемпіонату Нідерландів.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі, однак перед перервою гості зуміли вийти вперед. Пер Копмейнерс відкрив рахунок на першій компенсованій хвилині.

Після перерви АЗ швидко збільшив перевагу. Спочатку на 47-й хвилині відзначився Веслі Пататі, а ще через дві хвилини Мекс Мердінк забив третій гол своєї команди.

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Утрехт скоротив відставання на 62-й хвилині. Рахунок 1:3 зробив український форвард господарів Артем Степанов.

Українець розпочав матч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. На 23-й хвилині Степанов також отримав жовту картку.

АЗ остаточно зняв питання про переможця на 84-й хвилині — гол забив Аюб Уфкір, встановивши остаточний рахунок 4:1.

Після двох турів Утрехт залишається без набраних очок. Наступний матч команда Степанова проведе 22 серпня проти Спарти з Роттердама.

Утрехт — АЗ Алкмаар 1:4

Голи: Степанов, 62 — Копмейнерс, 45+1, Пататі, 47, Мердінк, 49, Уфкір, 84

Раніше Утрехт продовжив зі Степановим орендну угоду ще на один сезон. Угода також передбачає можливість викупу прав на гравця, які належать німецькому Баєру.

Степанов — вихованець луцької Волині й донецького Шахтаря, у 2022 році він перебрався до академії Баєра.

Раніше Степанова порівняли із зіркою Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.