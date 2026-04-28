«Всі мої мрії здійснилися». Досвідчений футболіст покине Манчестер Сіті в кінці сезону після 10 років у клубі

Про це повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

Стоунз перебрався до Манчестера з Евертон у 2016 році за 47,5 млн фунтів та став одним із перших трансферів Хосеп Гвардіола на чолі «містян». За десять років він провів 293 матчі та виграв із командою шість титулів Прем'єр‑ліги, два Кубки Англії, п’ять Кубків Ліги, Лігу чемпіонів, три Суперкубки Англії, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

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Через травми 31-річний Стоунз втратив місце у стартовому складі й цього сезону зіграв лише сім матчів у чемпіонаті.

«Це був той ще атракціон у багатьох сенсах. Я прийшов сюди дитиною і тепер йду чоловіком, я став батьком та чоловіком, а на полі я повністю реалізував себе як гравець. Я виконав усі свої мрії та підняв усі нагороди, заради яких прийшов сюди.

На старті своєї кар'єри я б ніколи не подумав, що буду в такому становищі. Не тільки доб’юся цього всього, але й матиму любов, зв’язок з усіма. Всі мої мрії здійснилися повною мірою", — повідомив Стоунз.

Манчестер Сіті з матчем у запасі йде на другому місці в АПЛ, відстаючи від Арсенала на три очки. Наступний матч «містяни» зіграють 4 травня проти Евертона.

Раніше Манчестер Сіті оголосив про відхід капітана команди Бернарду Сілви після завершення сезону.