Півзахисник португальської Бенфіки Георгій Судаков може змінити клуб у літнє трансферне вікно 2026 року.

У послугах 23-річного українця серйозно зацікавлена іспанська Сельта, повідомляє El Gol Digital.

За даними джерела, Сельта має намір посилити склад і розглядає Судакова як футболіста з великим потенціалом, який здатний вписатися в динамічний стиль гри команди. Бенфіка нібито відкрита до переговорів щодо трансферу Георгія.

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У нинішньому сезоні Сельта дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилася німецькому Фрайбургу. У чемпіонаті Іспанії клуб із Віго посідає шосте місце після 31 туру, претендуючи на потрапляння в єврокубки.

Нагадаємо, Бенфіка влітку 2025 року орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

Судаков у нинішньому сезоні провів 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, забив чотири голи й віддав п’ять результативних передач.

Повідомлялося, що головному тренеру Бенфіки Жозе Моурінью не подобаються ігрові характеристики Судакова.