Лісабонська Бенфіка влітку цього року розгляне потенційні пропозиції щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.

Читайте також: УЄФА відсторонив одноклубника Судакова та Трубіна після інциденту з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє португальське видання Record.

За даними джерела, Судаков у дебютному сезоні в Португалії не зумів зарекомендувати себе як незамінний гравець для Бенфіки, тому лісабонці готові продати футболіста в літнє трансферне вікно, якщо отримають вигідну пропозицію. У клубі розраховують повернути кошти, витрачені на його трансфер у 2025 році.

Реклама

Також зазначається, що головному тренеру Бенфіки Жозе Моурінью не подобаються ігрові характеристики Судакова.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

23-річний Судаков у нинішньому сезоні провів 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, забив чотири голи й віддав п’ять результативних передач.

Команда футболіста збірної України посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії після 29 турів. В активі лісабонців 69 очок.

Раніше тренер українців розкритикував команду після невдачі у грі з аутсайдером.