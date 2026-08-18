«Йому потрібен гол». Тренер Бенфіки розповів, чого не вистачає Судакову
Георгій Судаков (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)
Головний тренер Бенфіки Марку Сілва після розгрому Каса Пії (7:0) в чемпіонаті Португалії детально оцінив виступи українського півзахисника Георгія Судакова.
Про це повідомляє офіційний сайт Бенфіки.
Тренер наголосив, що задоволений ставленням Судакова до роботи, але очікує від нього більшої результативності.
«Судаков дуже старається. він є гравцем із дуже специфічними характеристиками для того, що я хочу бачити на цій позиції.
Я розумію, що він ще не провів того по-справжньому яскравого матчу. Йому потрібен гол, потрібні результативні передачі, і з огляду на той обсяг атакувальної гри, який ми демонструємо, він має ще більше впливати на гру", — сказав Сілва.
Особливу увагу тренер звернув на психологічний стан українця.
«Я вірю в нього і говорив йому про це — і він має вірити в себе ще більше, ніж я вірю в нього. Я не можу вірити в нього більше, ніж він сам у себе. Це дуже важливо, і він це розуміє.
Він намагається викладатися на максимум, але в деяких моментах справи йдуть не так добре. Помітно, що він грає з надмірною напругою, а цього робити не варто. Йому потрібно трохи насолоджуватися грою, адже це гравець, який дуже багато працює - як із м’ячем, так і без нього", — додав тренер.
23‑річний українець виходив у старті в усіх матчах сезону 2026/27 та має одну результативну передачу.
Раніше тренер Бенфіки відверто висловився про Трубіна, який втратив місце в основі.