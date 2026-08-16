Арсенал виграв Суперкубок Англії, розгромивши Манчестер Сіті в першому матчі без Гвардіоли

Лондонський Арсенал переміг Манчестер Сіті з рахунком 3:0 у матчі за Суперкубок Англії 2026 року.

Вже на першій хвилині захисник Ріккардо Калафіорі вивів чинних чемпіонів Прем'єр-ліги вперед. У середині першого тайму Кай Гаверц подвоїв перевагу Арсенала після передачі від новачка лондонців Христоса Цоліса.

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На початку другої половини зустрічі Мартін Едегор зробив рахунок розгромним. Манчестер Сіті не вдалося відіграти бодай один м’яч.

Додамо, що Сіті проводив перший офіційний матч під керівництвом Енцо Марески, який змінив на тренерському містку легендарного Пепа Гвардіолу.

Суперкубок Англії-2026

Арсенал — Манчестер Сіті — 3:0

Голи: Калафіорі, 1, Гаверц, 28, Едегор, 48

Арсенал виграв Суперкубок Англії увосімнадцяте у своїй історії; більше трофеїв лише в Манчестер Юнайтед (21).

Суперкубок Англії — щорічний футбольний матч, у якому зустрічаються чемпіон Прем'єр-ліги та володар Кубка Англії. Перший розіграш Суперкубка Англії відбувся в сезоні 1908/1909 років.

Раніше ми писали, що суперкомп’ютер назвав чемпіона АПЛ і спрогнозував несподіване падіння Манчестер Юнайтед у новому сезоні.