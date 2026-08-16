ПСЖ із Забарним у стартовому складі зазнав сенсаційної поразки в матчі за Суперкубок Франції
ПСЖ не зміг здобути черговий трофей (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)
Парі Сен-Жермен поступився Лансу з рахунком 0:1 у матчі за Суперкубок Франції 2026 року.
З перших хвилин на полі з’явився український захисник ПСЖ Ілля Забарний, який у підсумку відіграв увесь поєдинок. Чемпіони Франції активно розпочали матч, але несподівано пропустили на 32-й хвилині.
Наприкінці першого тайму захисник Кілліан Антоніо залишив Ланс у меншості, отримавши пряму червону картку за грубий фол. Попри чисельну перевагу, парижанам так і не вдалося зламати оборону суперника. На 87-й хвилині захисник ПСЖ Нуну Мендеш отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем.
Суперкубок Франції-2026
Ланс — ПСЖ — 1:0
Гол: Товен, 32
Вилучення: Антоніо (Ланс), 39, Мендеш (ПСЖ), 87
Ланс вперше в історії виграв Суперкубок Франції. ПСЖ не зумів здобути трофей вперше з 2021 року, перерваши серію з чотирьох перемог.
Нагадаємо, кілька днів тому ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА. У матчі за трофей парижани перемогли Астон Віллу з рахунком 2:1.
Раніше ми писали, що Арсенал виграв Суперкубок Англії, розгромивши Манчестер Сіті в першому матчі без Гвардіоли.