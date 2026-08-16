ПСЖ із Забарним у стартовому складі зазнав сенсаційної поразки в матчі за Суперкубок Франції

Парі Сен-Жермен поступився Лансу з рахунком 0:1 у матчі за Суперкубок Франції 2026 року.

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З перших хвилин на полі з’явився український захисник ПСЖ Ілля Забарний, який у підсумку відіграв увесь поєдинок. Чемпіони Франції активно розпочали матч, але несподівано пропустили на 32-й хвилині.

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Наприкінці першого тайму захисник Кілліан Антоніо залишив Ланс у меншості, отримавши пряму червону картку за грубий фол. Попри чисельну перевагу, парижанам так і не вдалося зламати оборону суперника. На 87-й хвилині захисник ПСЖ Нуну Мендеш отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем.

Суперкубок Франції-2026

Ланс — ПСЖ — 1:0

Гол: Товен, 32

Вилучення: Антоніо (Ланс), 39, Мендеш (ПСЖ), 87

Ланс вперше в історії виграв Суперкубок Франції. ПСЖ не зумів здобути трофей вперше з 2021 року, перерваши серію з чотирьох перемог.

Нагадаємо, кілька днів тому ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА. У матчі за трофей парижани перемогли Астон Віллу з рахунком 2:1.

Раніше ми писали, що Арсенал виграв Суперкубок Англії, розгромивши Манчестер Сіті в першому матчі без Гвардіоли.