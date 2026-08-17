«Ми створили багато можливостей». Забарний пояснив сенсаційну поразку ПСЖ у Суперкубку Франції

У матчі за Суперкубок Франції ПСЖ мінімально поступився Лансу — 0:1 .

Український захисник парижан Ілля Забарний, який провів увесь матч на полі, прокоментував поразку в кубковому поєдинку.

За словами Забарного, футболісти ПСЖ створили велику кількість моментів, однак реалізувати їх не змогли.

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«Ми просто не змогли реалізувати свої моменти. Ми створили багато нагод, але іноді футбол буває таким. Можна виграти, можна програти — це футбол.

Ми готуватимемося до продовження сезону, адже знаємо, наскільки це складно. Для нас як для команди вкрай важливо повернутися на правильний шлях. Ми зосередимося на наступному матчі й переможемо", — наводить слова українця пресслужба ПСЖ.

Зауважимо, що парижани грали в більшості з 39-ї по 86-ту хвилину після вилучення захисника суперників Кілліана Антоніо. Наприкінці зустрічі червону картку у складі чинних чемпіонів Франції також отримав Нуну Мендеш.

Ланс уперше в історії виграв Суперкубок Франції. ПСЖ не зміг здобути трофей уперше з 2021 року, перервавши серію з чотирьох перемог.

Нагадаємо, що кілька днів тому ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА. У матчі за трофей парижани перемогли Астон Віллу з рахунком 2:1.

Раніше ми писали, що Арсенал виграв Суперкубок Англії, розгромивши Манчестер Сіті в першому матчі без Гвардіоли.