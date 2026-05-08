Найкращий результат за 10 років: на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після єврокубкового сезону

Україна завершила єврокубковий сезон 2025/26. Нашим останнім представником на континентальній арені був Шахтар, який дійшов до півфіналу Ліги конференцій.

У нинішньому сезоні загальний показник набраних українськими клубами балів до Таблиці коефіцієнтів УЄФА склав 8.312. Це найкращий результат України за останні 10 років, повідомляє UA-Футбол.

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Найбільше балів Україні приніс Шахтар — 6,0625, Динамо — 1,75, Полісся — 0,5. Олександрія не зуміла набрати очок.

У Таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна закінчить єврокубковий сезон на 23-му місці. Це дозволить у сезоні 2027/28 заявити:

— чемпіона УПЛ — у перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;

— віцечемпіона або переможця Кубку України — у перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи;

— друге і третє (або третє і четверте) місця УПЛ — у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Україна – 23-тя у таблиці коефіцієнтів / Фото: УЄФА

Якщо у сезоні 2027/28 продовжиться відсторонення РФ, чемпіон України буде першим претендентом на перехід з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у другий.

Що стосується наступного сезону, то заявка ще не визначилася, але найімовірніше, що чемпіон УПЛ потрапить в основний етап Ліги чемпіонів, переможець Кубку України — у перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, а друге, третє або четверте місця УПЛ — у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, Шахтар не зумів вийти у фінал Ліги конференцій, поступившись Крістал Пелес за сумою двох поєдинків.