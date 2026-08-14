Після вильоту Динамо: на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Кияни вилетіли з єврокубків (Фото: ФК Динамо)
Лише одна українська команда здобуватиме очки до рейтингу країн у єврокубках.
Динамо програло Карабаху і вибуло з Ліги конференцій. Трохи раніше з цього турніру вилетіли ЛНЗ та Полісся.
Таким чином, від України в єврокубках залишився лише «Шахтар», який одразу потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів. І отримав як бонус шість балів.
Українські клуби в єврокубках сезону 2025/26
Серія невдач українських клубів позначиться на позиції країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі Україна посідає 23-тє місце. Знизу її підтискає Ізраїль, у якого залишилося три команди. Трохи вище — Румунія з одним клубом.
Потрапити до топ-20 буде вкрай складно: для цього потрібно, щоб Шахтар щонайменше вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів.
Таблиця коефіцієнтів: топ-30
Зауважимо: що нижче країна в таблиці коефіцієнтів, то менше вона має представників у єврокубках і то більше відбіркових раундів їй потрібно пройти, щоб потрапити до групового турніру.