Після вильоту Динамо: на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА

14 серпня, 10:28
Кияни вилетіли з єврокубків (Фото: ФК Динамо)

Кияни вилетіли з єврокубків (Фото: ФК Динамо)

Лише одна українська команда здобуватиме очки до рейтингу країн у єврокубках.

Динамо програло Карабаху і вибуло з Ліги конференцій. Трохи раніше з цього турніру вилетіли ЛНЗ та Полісся.

Таким чином, від України в єврокубках залишився лише «Шахтар», який одразу потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів. І отримав як бонус шість балів.

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Українські клуби в єврокубках сезону 2025/26

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net

Серія невдач українських клубів позначиться на позиції країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі Україна посідає 23-тє місце. Знизу її підтискає Ізраїль, у якого залишилося три команди. Трохи вище — Румунія з одним клубом.

Потрапити до топ-20 буде вкрай складно: для цього потрібно, щоб Шахтар щонайменше вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів: топ-30

kassiesa.net
Фото: kassiesa.net

Зауважимо: що нижче країна в таблиці коефіцієнтів, то менше вона має представників у єврокубках і то більше відбіркових раундів їй потрібно пройти, щоб потрапити до групового турніру.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Єврокубки

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