Бразильський футболіст загинув під час обвалу стіни через потужний буревій в Ріо-де-Жанейро — відео
Тассіо було 41 рік (Фото: ФК Ботафогу)
Колишній нападник бразильського Ботафогу Тассіо трагічно загинув у Ріо-де-Жанейро.
Інцидент стався в районі Санта-Тереза ввечері 29 липня, повідомляє видання UOL. Колишній футболіст перебував на вулиці разом із групою людей, коли через сильні пориви вітру обвалилася стіна.
На відео, що поширилися в соцмережах, видно, як стіна падає на двох чоловіків і припаркований автомобіль. У цей момент поруч проходили ще четверо людей, зокрема щонайменше одна дитина.
Разом із 41-річним Тассіо загинув його друг. Ботафогу висловив співчуття рідним і близьким колишнього гравця.
У 2015 році Тассіо провів за Ботафогу шість матчів — п’ять у чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро та один у Кубку Бразилії. За цей час він відзначився одним забитим м’ячем.
Після завершення футбольної кар'єри Тассіо працював у банкетному комплексі, розташованому неподалік від місця трагедії.
За даними бразильських ЗМІ, потужний шторм, який накрив штати Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, забрав життя щонайменше п’яти людей.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіста дискваліфікували до одужання травмованого суперника. Спортивний суд Бразилії (STJD) ухвалив безпрецедентне рішення щодо захисника Інтернасьйонала Віктора Габріела.