Тассіо було 41 рік (Фото: ФК Ботафогу)

Інцидент стався в районі Санта-Тереза ввечері 29 липня, повідомляє видання UOL. Колишній футболіст перебував на вулиці разом із групою людей, коли через сильні пориви вітру обвалилася стіна.

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На відео, що поширилися в соцмережах, видно, як стіна падає на двох чоловіків і припаркований автомобіль. У цей момент поруч проходили ще четверо людей, зокрема щонайменше одна дитина.

O ex-jogador do Botafogo Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, morreu nesta quarta (29), após a queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante a forte ventania que atingiu o RJ. Além dele, um amigo que estava com ele, Vandré Cordeiro, também faleceu..#JornalATribuna pic.twitter.com/i76R6aFqZK — Jornal A Tribuna (@atribunarj) July 30, 2026

Разом із 41-річним Тассіо загинув його друг. Ботафогу висловив співчуття рідним і близьким колишнього гравця.

У 2015 році Тассіо провів за Ботафогу шість матчів — п’ять у чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро та один у Кубку Бразилії. За цей час він відзначився одним забитим м’ячем.

Після завершення футбольної кар'єри Тассіо працював у банкетному комплексі, розташованому неподалік від місця трагедії.

За даними бразильських ЗМІ, потужний шторм, який накрив штати Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, забрав життя щонайменше п’яти людей.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіста дискваліфікували до одужання травмованого суперника. Спортивний суд Бразилії (STJD) ухвалив безпрецедентне рішення щодо захисника Інтернасьйонала Віктора Габріела.