Бразильський футболіст загинув під час обвалу стіни через потужний буревій в Ріо-де-Жанейро — відео

30 липня, 16:51
Тассіо було 41 рік (Фото: ФК Ботафогу)

Тассіо було 41 рік (Фото: ФК Ботафогу)

Колишній нападник бразильського Ботафогу Тассіо трагічно загинув у Ріо-де-Жанейро.

Інцидент стався в районі Санта-Тереза ввечері 29 липня, повідомляє видання UOL. Колишній футболіст перебував на вулиці разом із групою людей, коли через сильні пориви вітру обвалилася стіна.

Реклама

Читайте також:
У Бразилії футзалістку, яка двічі вдарила ногою в голову суперницю, дискваліфікували на п’ять років — відео

На відео, що поширилися в соцмережах, видно, як стіна падає на двох чоловіків і припаркований автомобіль. У цей момент поруч проходили ще четверо людей, зокрема щонайменше одна дитина.

Разом із 41-річним Тассіо загинув його друг. Ботафогу висловив співчуття рідним і близьким колишнього гравця.

У 2015 році Тассіо провів за Ботафогу шість матчів — п’ять у чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро та один у Кубку Бразилії. За цей час він відзначився одним забитим м’ячем.

Після завершення футбольної кар'єри Тассіо працював у банкетному комплексі, розташованому неподалік від місця трагедії.

За даними бразильських ЗМІ, потужний шторм, який накрив штати Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, забрав життя щонайменше п’яти людей.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіста дискваліфікували до одужання травмованого суперника. Спортивний суд Бразилії (STJD) ухвалив безпрецедентне рішення щодо захисника Інтернасьйонала Віктора Габріела.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бразилія Футбол Ріо-де-Жанейро

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies