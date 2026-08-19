Зупинили на вокзалі у Львові. Ексгравця Шахтаря Вакулу мобілізували до ЗСУ — ЗМІ
Владислав Вакула (Фото: ФК Шахтар)
Українського футболіста Владислава Вакулу нібито затримали представники ТЦК у Львові.
Про це повідомляє Спорт.ua.
За інформацією джерела, військові зупинили 27-річного футболіста на залізничному вокзалі, після чого він пройшов ВЛК (військово-лікарську комісію) та був відправлений до навчального центру для підготовки.
Нагадаємо, що останнім клубом Вакули була луганська Зоря. Зазначається, що влітку цього року Владислав покинув клуб і перебував у пошуку нової команди.
Вакула є ексгравцем донецького Шахтаря. Також він виступав у кам’янській Сталі, Маріуполі, Десні, Ворсклі, Чорноморці та Поліссі, якому в сезоні 2022/23 допоміг вийти до української Прем'єр-ліги.
Зазначимо, що раніше колишній футболіст Колоса Данило Колесник потрапив у скандал з ТЦК.
17 лютого у Мережі з’явилося відео, як Колесник вдарив військовослужбовця ТЦК. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.
Після інциденту Колос оголосив про звільнення Колесника з команди та попросив вибачення в українських військових. Колесника затримала поліція, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Згодом футболіст опублікував повне відео інциденту та заявив, що заступився за людину, проти якої застосовувалися неправомірні дії.