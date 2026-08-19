Зупинили на вокзалі у Львові. Ексгравця Шахтаря Вакулу мобілізували до ЗСУ — ЗМІ

19 серпня, 18:07
Владислав Вакула (Фото: ФК Шахтар)

Владислав Вакула (Фото: ФК Шахтар)

Українського футболіста Владислава Вакулу нібито затримали представники ТЦК у Львові.

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Про це повідомляє Спорт.ua.

За інформацією джерела, військові зупинили 27-річного футболіста на залізничному вокзалі, після чого він пройшов ВЛК (військово-лікарську комісію) та був відправлений до навчального центру для підготовки.

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Нагадаємо, що останнім клубом Вакули була луганська Зоря. Зазначається, що влітку цього року Владислав покинув клуб і перебував у пошуку нової команди.

Вакула є ексгравцем донецького Шахтаря. Також він виступав у кам’янській Сталі, Маріуполі, Десні, Ворсклі, Чорноморці та Поліссі, якому в сезоні 2022/23 допоміг вийти до української Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що раніше колишній футболіст Колоса Данило Колесник потрапив у скандал з ТЦК.

17 лютого у Мережі з’явилося відео, як Колесник вдарив військовослужбовця ТЦК. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

Після інциденту Колос оголосив про звільнення Колесника з команди та попросив вибачення в українських військових. Колесника затримала поліція, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Згодом футболіст опублікував повне відео інциденту та заявив, що заступився за людину, проти якої застосовувалися неправомірні дії.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол

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