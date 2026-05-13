Про це повідомляє офіційний сайт клубу

До підписання контракту Фернандес два місяці був на перегляді. За цей час 35-річний гравець тренувався з командою та навіть зіграв у контрольному матчі.

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До 15 років мексиканець виступав за академію Текос, однак серйозна травма змусила його завершити футбольну кар'єру. Після цього він зосередився на акторстві та згодом став відомим завдяки Теду Лассо.

Сам Фернандес зізнався, що мрія повернутися у футбол ніколи його не залишала.

«Футбол завжди був величезною частиною мого життя та моєї особистості, і куди б мене не заводило життя, мрія знову грати на професійному рівні ніколи по-справжньому не покидала мого серця. Я неймовірно вдячний Ель-Пасо — клубу, тренерам, персоналу й особливо моїм партнерам по команді — за те, що вони відкрили для мене двері та дали можливість змагатися з першого дня.

Ця подорож назад у професійний футбол — про віру в себе, готовність ризикувати та продовжувати йти за своїми мріями, яким би несподіваним не був цей шлях. Як ми кажемо в Мексиці: hay que seguirle echando ganas — потрібно й надалі викладатися на повну. Я завжди вдячний Богові, своїй родині та друзям за те, що вірили в мене. Можливо, я просто божевільний чоловік із божевільними мріями… тому бути тут із Локос насправді має ідеальний сенс. Вперед, Локос!", — сказав Фернандес.

Раніше у Поліссі пояснили, за якої умови Усик дебютує за клуб в офіційному матчі.