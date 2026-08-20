Помер легендарний Террі Дайсон — став єдиним гравцем Тоттенгема з хет-триком у ворота Арсенала

20 серпня, 23:37
Террі Дайсон (Фото: ФК Тоттенгем)

Террі Дайсон (Фото: ФК Тоттенгем)

На 92-му році життя помер колишній англійський півзахисник і нападник лондонського Тоттенгема Террі Дайсон. 

Читайте також:
Трансфер чемпіона світу: Атлетіко придбав капітана Тоттенгема за 40 мільйонів євро

Про це повідомила пресслужба «шпор». Причини смерті не розголошуються.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/2090452133006962983

Террі Дайсон (Теренс Кент Дайсон) був невіддільною частиною «золотого» складу Тоттенгема початку 1960-х років.

Реклама

У сезоні-1960/61 разом із командою він виграв чемпіонат Англії та Кубок Англії. Цей тріумф став першим «золотим дублем» в англійському футболі ХХ століття.

У 1963 році Дайсон допоміг Тоттенгему завоювати Кубок володарів кубків УЄФА. У фінальному матчі проти мадридського Атлетіко, який завершився перемогою англійського клубу з рахунком 5:1, Дайсон відзначився двома голами.

Також він залишається єдиним гравцем в історії Тоттенгема, який оформив хет-трик у ворота принципового суперника — лондонського Арсенала. Це сталося на початку сезону-1961/62. Згодом Дайсон зізнався, що один із трьох голів у тому матчі він випадково забив рукою.

Загалом за 10 років у складі Тоттенгема (1955−1965) Дайсон провів 209 офіційних матчів і забив 55 голів.

Террі Дайсон народився 29 листопада 1934 року в місті Малтон, Йоркшир. Свою кар'єру він розпочинав у Скарборо.

Після відходу з Тоттенгема у 1965 році Дайсон виступав за інші англійські клуби — Фулгем, Колчестер Юнайтед та Гілфорд Сіті.

Читайте також:
Найдорожчий трансфер в історії «шпор»: Тоттенгем підписав Фернандеша за майже 100 млн євро

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем близький до підписання бразильського вінгера Савіньйо з Манчестер Сіті.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Тоттенгем Смерть

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies