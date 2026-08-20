На 92-му році життя помер колишній англійський півзахисник і нападник лондонського Тоттенгема Террі Дайсон.

Про це повідомила пресслужба «шпор». Причини смерті не розголошуються.

Террі Дайсон (Теренс Кент Дайсон) був невіддільною частиною «золотого» складу Тоттенгема початку 1960-х років.

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У сезоні-1960/61 разом із командою він виграв чемпіонат Англії та Кубок Англії. Цей тріумф став першим «золотим дублем» в англійському футболі ХХ століття.

У 1963 році Дайсон допоміг Тоттенгему завоювати Кубок володарів кубків УЄФА. У фінальному матчі проти мадридського Атлетіко, який завершився перемогою англійського клубу з рахунком 5:1, Дайсон відзначився двома голами.

Також він залишається єдиним гравцем в історії Тоттенгема, який оформив хет-трик у ворота принципового суперника — лондонського Арсенала. Це сталося на початку сезону-1961/62. Згодом Дайсон зізнався, що один із трьох голів у тому матчі він випадково забив рукою.

Загалом за 10 років у складі Тоттенгема (1955−1965) Дайсон провів 209 офіційних матчів і забив 55 голів.

Террі Дайсон народився 29 листопада 1934 року в місті Малтон, Йоркшир. Свою кар'єру він розпочинав у Скарборо.

Після відходу з Тоттенгема у 1965 році Дайсон виступав за інші англійські клуби — Фулгем, Колчестер Юнайтед та Гілфорд Сіті.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем близький до підписання бразильського вінгера Савіньйо з Манчестер Сіті.