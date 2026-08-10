«Це пограбування». Ексгравець Челсі у захваті від трансферу Манчестер Юнайтед
Юрі Тілеманс (Фото: ФК Манчестер Юнайтед)
Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел високо оцінив трансфер гравця збірної Бельгії Юрі Тілеманса до Манчестер Юнайтед.
У The Obi One Podcast Обі Мікел заявив, що англійський клуб здійснив одну з найвигідніших угод цього літа, повідомляє Goal.
Тілеманс перебрався до Манчестер Юнайтед з Астон Вілли за 35 мільйонів фунтів. Мікел вважає, що за бельгійського хавбека «червоні дияволи» заплатили напрочуд мало.
«Як, чорт забирай, Манчестер Юнайтед отримав його за 35 мільйонів фунтів? Це пограбування», — заявив Мікел.
Ексгравець Челсі переконаний, що головною перевагою Тілеманса є його універсальність.
«Він може грати як шістка, вісімка або десятка, і коли у вас є футболіст, здатний зіграти будь-де, це дає можливість змінювати стиль гри», — зазначив Мікел.
За його словами, Тілеманс також небезпечний біля чужих воріт, добре виконує стандарти, впевнено працює з м’ячем і рідко втрачає його.
Єдиним недоліком бельгійця Мікел назвав недостатню швидкість, однак, на його думку, це компенсується тим, що він чудово читає гру
«Він дуже розумний як із м’ячем, так і без нього. Коли я дивлюся на всіх півзахисників, які цього літа перейшли в інші клуби, найкращим є Тілеманс», — додав колишній футболіст.
Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер назвав чемпіона АПЛ і спрогнозував несподіване падіння Манчестер Юнайтед у новому сезоні.