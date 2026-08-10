«Це пограбування». Ексгравець Челсі у захваті від трансферу Манчестер Юнайтед

У The Obi One Podcast Обі Мікел заявив, що англійський клуб здійснив одну з найвигідніших угод цього літа, повідомляє Goal.

Тілеманс перебрався до Манчестер Юнайтед з Астон Вілли за 35 мільйонів фунтів. Мікел вважає, що за бельгійського хавбека «червоні дияволи» заплатили напрочуд мало.

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«Як, чорт забирай, Манчестер Юнайтед отримав його за 35 мільйонів фунтів? Це пограбування», — заявив Мікел.

Ексгравець Челсі переконаний, що головною перевагою Тілеманса є його універсальність.

«Він може грати як шістка, вісімка або десятка, і коли у вас є футболіст, здатний зіграти будь-де, це дає можливість змінювати стиль гри», — зазначив Мікел.

За його словами, Тілеманс також небезпечний біля чужих воріт, добре виконує стандарти, впевнено працює з м’ячем і рідко втрачає його.

Єдиним недоліком бельгійця Мікел назвав недостатню швидкість, однак, на його думку, це компенсується тим, що він чудово читає гру

«Він дуже розумний як із м’ячем, так і без нього. Коли я дивлюся на всіх півзахисників, які цього літа перейшли в інші клуби, найкращим є Тілеманс», — додав колишній футболіст.

Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер назвав чемпіона АПЛ і спрогнозував несподіване падіння Манчестер Юнайтед у новому сезоні.