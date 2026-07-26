Форвард збірної України забив Ліверпулю через 4 хвилини після виходу на поле

У ніч із 25 на 26 липня Ліверпуль і Сандерленд провели товариський матч у Нешвіллі, в якому результативною дією відзначився український нападник Тимур Тутєров.

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21-річний футболіст розпочав зустріч на лаві запасних, але вийшов на поле після перерви. Вже через чотири хвилини після появи на полі українець забив гол у ворота «червоних».

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Тутєров отримав у штрафному майданчику розрізну передачу від Джейдона Джонса та впевнено переграв Гіоргі Мамардашвілі, пробивши поміж ніг голкіперу збірної Грузії.

Цей гол дозволив Сандерленду вийти вперед із рахунком 2:1. Однак втримати перевагу команда не змогла та в підсумку поступилася Ліверпулю з рахунком 2:4.

Для Тутєрова це другий поспіль результативний матч у межах передсезонної підготовки: він також забивав у ворота Йорка в попередній товариській грі. Лише від початку тижня Сандерленд оголосив про продовження контракту з українцем до літа 2028 року.

Зазначимо, Тимур Тутєров розпочинав кар'єру в ковалівському Колосі, а у квітні 2023 року перейшов до англійського Сандерленда. Першу половину 2026 року українець провів в оренді за Ексетер Сіті.

Загалом на дорослому та молодіжному рівнях в Англії Тутєров зіграв 91 матч, у яких забив 31 гол і віддав 6 результативних передач. Також він став бронзовим призером Євро-2024 у складі збірної України U-19.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги Сандерленд розпочне 22 серпня виїзним матчем проти Іпсвіча, а вже 30 серпня проведе перший домашній поєдинок сезону проти Фулгема.

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