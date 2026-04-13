Український футбольний клуб видалив пост про підписання мобілізованого до ЗСУ Гармаша

Раніше Титан повідомив про трансфер відомого гравця на своїй офіційній сторінці в Instagram, але згодом допис несподівано зник.

Клуб наразі ніяк не пояснив ситуацію.

35-річний Гармаш минулого сезону грав за Лісне, де провів 13 матчів. У листопаді 2025 року клуб був виключений із Другої ліги через повторну неявку на матч. Тоді ж стало відомо, що Київський міський ТЦК та СП мобілізував Гармаша до лав ЗСУ. Після проходження військово-лікарської комісії він обрав службу в одному з підрозділів української армії.

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У грудні його колишній одноклубник Сергій Рибалка повідомив, що Гармаш проходить базову військову підготовку.

Наразі Титан посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Київщини, відстаючи від лідера Денгоффа на три очки після 16 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник другої команди ковалівського Колоса Максим Казаков був мобілізований та наразі проходить службу в одному з підрозділів Збройні сили України.

Також була інформація, що ексфутболіст Хуста Микола Сираш, якого торік мобілізували до ЗСУ, з’явився у складі нової команди — київського Локомотива.