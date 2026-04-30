Реал Мадрид веде переговори з легендарним Тоні Кроосом про повернення в клуб

Керівництво Реала розглядає можливість повернення колишнього півзахисника Тоні Крооса в структуру клубу в новій ролі.

Сторони вже ведуть переговори, повідомляє The Athletic. У Реалі хочуть залучити 36-річного Крооса до спортивної структури клубу.

За даними джерела, йдеться про роль, яка може включати участь у формуванні складу, представництві клубу та щоденній роботі з першою командою. У разі повернення Кроос співпрацюватиме з ключовими фігурами керівництва, зокрема президентом Флорентіно Пересом.

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У Реалі високо оцінюють досвід, авторитет і футбольне мислення німця, а також його розуміння внутрішніх процесів у роздягальні топклубу.

Зазначається, що подібну роль у Реалі в 2010 році отримав Зінедін Зідан. Спочатку француз був призначений радником у першій команді, у 2011-му — спортивним директором, а пізніше увійшов до тренерського штабу й зрештою став головним тренером Реала у 2016-му.

Тоні Кроос пішов з футболу у 2024 році, після чого зосередився на розвитку власної академії у Мадриді і медійній кар'єрі.

Німецький півзахисник виступав за Реал десять років (2014−2024), виграв із мадридським клубом 22 титули, зокрема п’ять разів перемагав у Лізі чемпіонів.

За національну збірну Німеччини Кроос відіграв 114 матчів і забив 17 голів. Став чемпіоном світу 2014 року.

Раніше повідомлялося, що триразовий переможець Ліги чемпіонів покине мадридський Реал після цього сезону.