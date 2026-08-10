Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, сторони досягли угоди, і тепер залишилося лише фіналізувати деталі контракту. Нуньєс, який у серпні 2025 року перейшов із Ліверпуля до Аль‑Хіляля за 53 млн євро, нині оцінюється у 20 млн євро.

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Раніше була інформація, що кандидатуру 27-річного уругвайця пропонували двом клубам італійської Серії А. Також ситуацією навколо нападника цікавилися представники англійської Прем'єр-ліги — Ньюкасл та Челсі.

Минулого сезону Нуньєс провів 24 матчі за Аль-Хіляль у всіх турнірах. На його рахунку дев’ять забитих м’ячів і п’ять результативних передач.

Перед цим Нуньєс захищав кольори Пеньяроля, Альмерії, Бенфіки та Ліверпуля.

На чемпіонаті світу-2026 форвард зіграв за збірну Уругваю у трьох поєдинках.

У складі турецької команди також виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.

Трабзонспор розпочне новий сезон турецької Суперліги 15 серпня домашнім матчем проти Касимпаші.

Нещодавно гравцем Трабзонспора став зірковий Мохамед Салах, який перейшов з Ліверпуля.

Також повідомлялося, що у сферу інтересів турецького гранда потрапив захисник Динамо Тарас Михавко.